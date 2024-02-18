Кримський міст буде знищено одним ударом, — Братчук

Кримський міст. Фото: УНІАН

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук вважає, що знищення Кримського мосту буде стратегічно важливим кроком для України, оскільки це перекриє логістичну лінію, яка зараз допомагає ворогу. Операція буде спрямована на одноразовий удар для досягнення потрібного результату.

Про це військовий повідомив в етері телемарафону "Ми-Україна".

Знищення Кримського мосту

Братчук висловив впевненість, що така операція зі знищення незаконно збудованого моста буде ретельно підготовлена. Проте точний термін цього заходу наразі залишається невідомим.

"Щодо Кримського мосту, то, звичайно, плани відповідні в України є. Це не буде точковий удар, тому що ця операція, коли вона буде спланована, вона має на меті один удар і ми маємо отримати той результат, на який розраховуємо. Міст має бути зруйнований", — зазначив речник.

Тунель із Криму в Росію

Сергій Братчук також прокоментував, чи зможуть росіяни побудувати тунель з Криму, щоб розв'язувати проблеми з логістикою. На думку військового, зведення такої споруди у Чорному морі є лише мрією окупантів та спрямована на створення фальшивого враження про можливі дії на міжнародному рівні.

"Ну враховуючи те, що і в Росії дуже впевнені в тому, що Чорне море вирили давні українці — то, звичайно, вони вірять у все. Ми не дамо можливість вирити той маршрут. Я впевнений, що це лише мрії російських окупантів. Ресурси Росії зосереджені на веденні війни, тому будівництво таких проєктів є малоймовірним", — додав він.

Нагадаємо, Україна зараз веде війну на двох фронтах: на полі бою та в інформаційному просторі. Важливо зберігати стриманість та відповідальність, особливо коли інформація надходить з ворожих джерел. Адже російські повідомлення найчастіше спотворені та мають на меті дезінформувати та навести паніку у суспільстві.