Як боротися з російським ІПСО? Що таке ІПСО? Що потрібно робити, щоб вберегти себе від дезінформації?

Речник Української добровольчої Армії "Південь" та військовий журналіст Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Україна зараз веде війну на двох фронтах: на полі бою та в інформаційному просторі. Важливо зберігати стриманість та відповідальність, особливо коли інформація надходить з ворожих джерел. Адже російські повідомлення найчастіше спотворені та мають на меті дезінформувати та навести паніку у суспільстві.

Як боротися з ворожим ІПСО та захистити себе від дезінформації, ексклюзивно Новини.LIVE розповів речник Української добровольчої Армії "Південь" та військовий журналіст Сергій Братчук.

Не вірити росіянам

Україна, перебуваючи у стані війни з Росією, стикається не лише з фізичною агресією, але й з інформаційною війною. За словами Сергія Братчука, найголовніше правило боротьби з ворожим ІПСО — це ніколи не вірити росіянам.

"У мене є внутрішні правила: перше — росіянам не вірити, друге — росіянам не вірити ніколи, і третє — якщо є сумніви, то треба подивитися перші два пункти. Це щодо того, якщо інформація заходить з ворожих джерел. Хоча зараз і в нашій країні є кілька джерел, які варто перевіряти", — зазначив речник.

Витримати паузу

Братчук також підкреслив важливість перевірки джерел, особливо тих, що можуть бути пов'язані з пропагандою противника. На його думку, зараз, в умовах повномасштабного вторгнення, емоції мають вгамовуватися, а відповідальність перед громадянами — залишатися на першому місці.

"Зараз і в нашій країні є кілька джерел, які варто перевірити. На початку війни це ще було допустимо в інформаційній системі, яка і сьогодні має проблеми. Але зараз їм (владі. — Ред.) треба витримати певну паузу. Краще не бити в штангу, а забити один гол у ворота противника. Емоції мають вгамуватися", — підкреслив Братчук.



Журналіст нагадав про важливість стриманості у таких ситуаціях, згадавши потоплення крейсера "Москва" українськими Збройними силами. За його словами, така інформація має сильний вплив на емоційний стан людей і тому має бути озвучена тільки після ретельних перевірок усіх фактів.

"Вірите, наскільки складно було стримати емоції, коли потопили крейсер "Москва" наші Збройні сили. Ви не уявляєте, як тут поривалися усі повідомити про це світу. Але це треба стримувати", — додав він.

Пожежа на крейсері "Москва". Фото:

OSINTtechnical / Twitter​​​​​

Що таке ІПСО

Інформаційно-психологічні операції (ІПСО) — це спеціальні дії, які мають на меті вплинути на наші емоції, почуття, поведінку та міркування за допомогою пропаганди, дезінформації, кібератак та інших методів. ІПСО можуть бути використані для досягнення політичних, військових або інших цілей, які можуть бути шкідливими для нас, нашої країни та світу. ІПСО можуть спричиняти паніку, розбрат, недовіру, маніпуляцію, радикалізацію, агресію або пасивність у суспільстві.

Нагадаємо, українські журналісти виступають не лише як інформаційні посередники, а і як документалісти страшних наслідків війни, яку розпочала Росія. Вони ризикують власним життям, щоб кожен міг побачити правду про те, що твориться на передовій, або наслідки "прильоту". Про те, наскільки важко бути рупором війни та доносити навіть найтяжчі новини з лінії фронту, ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів речник Української добровольчої Армії "Південь" та військовий журналіст Сергій Братчук.