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Братчук рассказал о стратегии борьбы с ИПСО — подробности

17 февраля 2024 19:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Как бороться с российским ИПСО? Что такое ИПСО? Что нужно делать, чтобы уберечь себя от дезинформации?
Спикер Украинской добровольческой Армии "Юг" и военный журналист Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украина сейчас ведет войну на двух фронтах: на поле боя и в информационном пространстве. Важно сохранять сдержанность и ответственность, особенно когда информация поступает из враждебных источников. Ведь российские сообщения чаще всего искажены и преследуют цель дезинформировать и навести панику в обществе.

Как бороться с враждебным ИПСО и защитить себя от дезинформации, эксклюзивно Новини.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой Армии "Юг" и военный журналист Сергей Братчук.

Не верить россиянам

Украина, будучи в состоянии войны с Россией, сталкивается не только с физической агрессией, но и с информационной войной. По словам Сергея Братчука, самое главное правило борьбы с враждебным ИПСО — это никогда не верить россиянам.

"У меня есть внутренние правила: первое — россиянам не верить, второе — россиянам не верить никогда, и третье — если есть сомнения, надо посмотреть первые два пункта. Это относительно того, если информация приходит из враждебных источников. Хотя сейчас и в нашей стране есть несколько источников, которые следует проверять", — отметил спикер.

Выдержать паузу

Братчук также подчеркнул важность проверки источников, особенно тех, которые могут быть связаны с пропагандой противника. По его мнению, сейчас, в условиях полномасштабного вторжения, эмоции должны успокоиться, а ответственность перед гражданами — оставаться на первом месте.

"Сейчас и в нашей стране есть несколько источников, которые стоит проверить. В начале войны это еще было допустимо в информационной системе, которая и сегодня испытывает проблемы. Но сейчас им (властям. — Ред.) нужно выдержать определенную паузу. Лучше не бить в штангу, а забить один гол в ворота противника. Эмоции должны уняться", — подчеркнул Братчук.

Журналист напомнил о важности воздержания в таких ситуациях, вспомнив о потоплении крейсера "Москва" украинскими Вооруженными силами. По его словам, такая информация оказывает сильное влияние на эмоциональное состояние людей, и поэтому должна быть озвучена только после тщательных проверок всех фактов.

"Верите, насколько сложно было сдержать эмоции, когда потопили крейсер "Москва" наши Вооруженные силы. Вы не представляете, как здесь порывались все сообщить миру. Но это надо сдерживать", — добавил он.

Братчук рассказал о стратегии борьбы с ИПСО - подробности - фото 1
Пожар на крейсере "Москва". Фото:
OSINTtechnical / Twitter

Что такое ИПСО

Информационно-психологические операции (ИПСО) — это специальные действия, цель которых — повлиять на наши эмоции, чувства, поведение и рассуждения посредством пропаганды, дезинформации, кибератак и других методов. ИПСО могут использоваться для достижения политических, военных или других целей, которые могут быть вредными для нас, нашей страны и мира. ИПСО могут вызывать панику, раздор, недоверие, манипуляцию, радикализацию, агрессию или пассивность в обществе.

Напомним, украинские журналисты выступают не только как информационные посредники, но и документалисты страшных последствий войны, которую начала Россия. Они рискуют собственными жизнями, чтобы каждый мог увидеть правду о том, что творится на передовой, или последствия "прилета". О том, насколько трудно быть рупором войны и доносить даже самые тяжелые новости с линии фронта, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой Армии "Юг" и военный журналист Сергей Братчук.

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