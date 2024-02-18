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Крымский мост будет уничтожен одним ударом, — Братчук

18 февраля 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Крымский мост будет уничтожен одним ударом, — Братчук
Крымский мост. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Представитель украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук считает, что уничтожение Крымского моста будет стратегически важным шагом для Украины, поскольку это перекроет логистическую линию, которая сейчас помогает врагу. Операция будет направлена на одноразовый удар для достижения требуемого результата.

Об этом военный сообщил в эфире телемарафона "Мы-Украина".

Уничтожение Крымского моста

Братчук выразил уверенность, что подобная операция по уничтожению незаконно построенного моста будет тщательно подготовлена. Однако точный срок этого мероприятия остается неизвестным.

"Что касается Крымского моста, то, конечно, планы соответствующие в Украины есть. Это не будет точечный удар, потому что эта операция, когда она будет спланирована, она имеет один удар и мы должны получить тот результат, на который рассчитываем. Мост должен быть разрушен", — отметил спикер.

Тоннель из Крыма в Россию

Сергей Братчук также прокомментировал, смогут ли россияне построить тоннель из Крыма, чтобы решать проблемы с логистикой. По мнению военного, строительство такого сооружения в Черном море является лишь мечтой оккупантов и направлена на создание фальшивого впечатления о возможных действиях на международном уровне.

"Ну учитывая то, что и на России очень уверены в том, что Черное море вырыли древние украинцы  то, конечно, они верят во все. Мы не дадим возможность вырыть тот маршрут. Я уверен, что это только мечты российских оккупантов. Ресурсы России сосредоточены на ведении войны, поэтому строительство таких проектов маловероятно", — добавил он.

Напомним, Украина сейчас ведет войну на двух фронтах: на поле боя и в информационном пространстве. Важно сохранять воздержание и ответственность, особенно когда информация поступает из враждебных источников. Ведь российские сообщения чаще всего обезображены и преследуют цель дезинформировать и навести панику в обществе.

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