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В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза

22 лютого 2024 10:08
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза
Літак над морем. Фото: defence-ua.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У деяких регіонах України оголосили повітряну тривогу через балістичну небезпеку. Також моніторингові канали повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному  та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — йдеться у повідомленні. 

В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 1
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Де оголошено тривогу

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Також тривогу оголошено у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в АР Крим. 
 

В Одесі та області оголошена повітряна тривога — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Також ми писали, що російський військово-морський флот щоденно виходить на чергування у Чорне море, однак намагається триматися якомога далі від українських берегів. Таким чином, ворог намагається убезпечити від удару залишки своїх кораблів.

Одеса
війна
російські війська
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бомбосховище
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