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В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза

22 февраля 2024 10:08
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза
Самолет над морем. Фото: defence-ua.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за баллистической опасности. Также мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской тактической авиации над Черным морем.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!" – говорится в сообщении.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Где объявлена тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также тревога объявлена в Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в АР Крым.

В Одессе и области объявлена воздушная тревога — какая угроза - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.

Также мы писали, что российский военно-морской флот ежедневно выходит на дежурство в Черное море, однако пытается держаться подальше от украинских берегов. Таким образом, враг пытается уберечь от удара остатки своих кораблей.

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