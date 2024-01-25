Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу

Тактична авіація РФ. Фото: росЗМІ

Над Чорним та Азовським морями спостерігається підвищена активність ворожої авіації. У звʼязку з цим в Одесі оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря! Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для областей, де оголошена повітряна тривога!", — йдеться у повідомленні.

Де оголошена повітряна тривога

Наразі існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, зранку ворог провів ротацію у Чорному морі та до двох надводних ракетоносіїв вивів один підводний. Наразі сумарна кількість "Калібрів" становить 16 ракет.