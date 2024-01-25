Активность вражеской авиации — в Одессе объявлена воздушная тревога

Тактическая авиация РФ. Фото: росСМИ

Над Черным и Азовским морями наблюдается повышенная активность вражеской авиации. В этой связи в Одессе объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации над акваторией Азовского моря! Есть угроза применения авиационных средств поражения для областей, где объявлена воздушная тревога!" , — говорится в сообщении.

Где объявлена воздушная тревога

В настоящее время существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, утром враг провел ротацию в Черном море и к двум надводным ракетоносителям вывел один подводный. В настоящее время суммарное количество "Калибров" составляет 16 ракет.