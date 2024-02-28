Кількість кораблів на чергуванні в Чорному морі — яка загроза
Станом на сьогодні, 28 лютого, на рейді в Чорному морі спостерігається один корабель. Ракетоносії ворога заведені у пункти базування, проте це може змінитись будь-якої миті.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю;
- у Середземному морі — 2 кораблі.
Рух морем продовжується
В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:
- Чорним морем — 18 кораблів, з яких 7 кораблів продовжили рух до протоки Босфор;
- Азовським морем — 8 кораблів, з яких один корабель рухався з протоки Босфор.
Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".
Також ми писали, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.
Додамо, що Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.
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