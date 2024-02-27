Ворожий флот чергує у Чорному морі — чи є загроза ракетоносіїв

Російський ворожий корабель. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 27 лютого, на чергуванні у Чорному морі присутній один ворожий корабель. Наразі в акваторії морів споряджені ракетоносії відсутні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



Скільки кораблів загрожують

у Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю;

у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем продовжується

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 10 кораблів, з яких один корабель продовжив рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 14 кораблів, з яких жоден не рухався в протоки Босфор.

Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Також ми писали, що Наталя Гуменюк назвала відсутність ракетоносіїв "затишшям перед бурею". Зважаючи на спокійну обстановку зараз, невдовзі можливий масований обстріл.

Додамо, що активність безпілотної розвідки ворога пов'язана з їхньою потребою збору даних. Наразі військові РФ намагаються зібрати максимальну інформацію про майбутні цілі ураження.