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Вражеский флот дежурит в Черном море — есть ли угроза ракетоносителей

27 февраля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеский флот дежурит в Черном море — есть ли угроза ракетоносителей
Российский вражеский корабль. Фото: РосСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 27 февраля, на дежурстве в Черном море присутствует один вражеский корабль. В настоящее время в акватории морей снаряженные ракетоносители отсутствуют.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

  • в Черном и Азовском морях по одному вражескому кораблю;
  • в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • Черным морем — 10 кораблей, из которых один корабль продолжил движение к проливу Босфор;
  • Азовским морем — 14 кораблей, из которых ни один не двигался в пролив Босфор.

Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря , ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Также мы писали, что Наталья Гуменюк назвала отсутствие ракетоносителей " затишьем перед бурей ". Учитывая спокойную обстановку сейчас, вскоре возможен массированный обстрел.

Добавим, что активность беспилотной разведки врага связана с их потребностью в сборе данных. В настоящее время военные РФ пытаются собрать максимальную информацию о будущих целях поражения.

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