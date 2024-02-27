Вражеский флот дежурит в Черном море — есть ли угроза ракетоносителей

Российский вражеский корабль. Фото: РосСМИ

Сегодня, 27 февраля, на дежурстве в Черном море присутствует один вражеский корабль. В настоящее время в акватории морей снаряженные ракетоносители отсутствуют.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном и Азовском морях по одному вражескому кораблю;

в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

Черным морем — 10 кораблей, из которых один корабль продолжил движение к проливу Босфор;

Азовским морем — 14 кораблей, из которых ни один не двигался в пролив Босфор.

Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря , ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Также мы писали, что Наталья Гуменюк назвала отсутствие ракетоносителей " затишьем перед бурей ". Учитывая спокойную обстановку сейчас, вскоре возможен массированный обстрел.

Добавим, что активность беспилотной разведки врага связана с их потребностью в сборе данных. В настоящее время военные РФ пытаются собрать максимальную информацию о будущих целях поражения.