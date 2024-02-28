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Количество кораблей на дежурстве в Черном море – какая угроза

28 февраля 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Количество кораблей на дежурстве в Черном море – какая угроза
Российские корабли в море. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 28 февраля, на рейде в Черном море наблюдается один корабль. Ракетоносители врага заведены в пункты базирования, однако это может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях по одному вражескому кораблю;
  • в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • Черным морем — 18 кораблей, из которых 7 кораблей продолжили движение к проливу Босфор;
  • Азовским морем — 8 кораблей, из которых один корабль двигался из пролива Босфор.

Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Также мы писали, что ракетоносители врага уже больше недели находятся в пунктах базирования и не выходят на дежурство. Это обусловлено не только погодными условиями, но и отсутствием разведки.

Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" — носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограничен.

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