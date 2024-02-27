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Російські "Онікси" знову в Криму, — Гуменюк

27 лютого 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російські "Онікси" знову в Криму, — Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.

Про це в етері національного марафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Головне, що нам відомо, де вони. А те, що росіяни їх використовуватимуть – це очевидно. Це один із тих засобів тиску, якому дуже складно протидіяти", — сказала військова.

Що відомо про ракети

За словами Наталі Гуменюк, ракети типу "Онікс" — протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті. Вони складні для виявлення, а протидіяти їм можуть лише спеціальні комплекси ППО. Також військова відзначила, що ворог не націлений використовувати це озброєння задля ударів по Україні.

"Росія навряд чи масово використовуватиме ракети "Онікс" для ударів по Україні, адже їх запас обмежений. Однак ми не виключаємо можливості застосування цих ракет у комбінації з іншими засобами ураження, що може значно ускладнити роботу української ППО", — пояснила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, станом на вівторок, 27 лютого, на чергуванні у Чорному морі присутній один ворожий корабель. Наразі в акваторії морів споряджені ракетоносії відсутні.

Також ми писали, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Одеса
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ППО
ракета
Наталія Гуменюк
атака

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