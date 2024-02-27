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Российские "Ониксы" снова в Крыму, — Гуменюк

27 февраля 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Российские "Ониксы" снова в Крыму, — Гуменюк
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" — носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограничен.

Об этом в эфире национального марафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Главное, что нам известно они. А то, что россияне их будут использовать - это очевидно. Это одно из тех средств давления, которому очень сложно противодействовать" , — сказала военная.

Что известно о ракетах

По словам Натальи Гуменюк, ракеты типа "Оникс" — противокорабельные ракеты, идущие на очень низкой высоте. Они сложны для выявления, а противодействовать им могут только специальные комплексы ПВО. Также военная отметила, что враг не нацелен использовать это вооружение для ударов по Украине.

"Россия вряд ли будет массово использовать ракеты "Оникс" для ударов по Украине, ведь их запас ограничен. Однако мы не исключаем возможности применения этих ракет в комбинации с другими средствами поражения, что может значительно усложнить работу украинского ПВО" , — пояснила Наталья Гуменюк.

Напомним, по состоянию на 27 февраля, на дежурстве в Черном море присутствует один вражеский корабль. В настоящее время в акватории морей снаряженные ракетоносители отсутствуют.

Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

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Наталия Гуменюк
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