Загроза з боку невизнаного Придністровʼя — Гуменюк оцінила ризики

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Російські окупанти можуть застосовувати дрони із напрямку невизнаного Придністров'я. В основному це літальні апарати для збору розвідувальної інформації над державним кордоном.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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"Самих шахедів там не було, але ворог може застосовувати розвідувальні апарати для збору інформації на державному кордоні. Але за нашу історію ми таких випадків ще не фіксували", — зазначила військова.

Гуменюк також додала, що сили оборони готові до відповіді на будь-які загрози, у тому числі й можливе застосування БпЛА ворогом з невизнаної ПМР.

Нагадаємо, в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці сьогодні, 28 лютого, відбувся так званий "Збір депутатів всіх рівнів". Останній подібний захід відбувався 18 років тому.

Раніше ми писали, в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці сьогодні, 28 лютого, відбувся так званий "Збір депутатів всіх рівнів". Останній подібний захід відбувався 18 років тому.

Також ми писали, що так звана Придністровська Молдавська республіка звернулася до ОБСЄ з занепокоєннями. У ПМР заявили про підготовку у Молдові диверсійних груп, які мають діяти на їхній території.

Додамо, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.