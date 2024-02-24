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Невизнана ПМР заявила, що в Молдові готують диверсійні групи

24 лютого 2024 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Невизнана ПМР заявила, що в Молдові готують диверсійні групи
Президент ПМР Вадим Красносельський. Фото: Новини Придністровʼя
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Так звана Придністровська Молдавська республіка звернулася до ОБСЄ з занепокоєннями. У ПМР заявили про підготовку у Молдові диверсійних груп, які мають діяти на їхній території. 

Про це повідомив президент невизнаної республіки Вадим Красносельський. 

Що вимагає Придністровʼя

За даними придністровського Міністерства держбезпеки, бойові групи, до яких входять зокрема українці, готують іноземні фахівці для вчинення терактів та диверсій на військових об'єктах. 

"Ми привернули увагу міжнародної спільноти до проблеми підготовки диверсійних груп на молдавській території, направили низку звернень. Жодних адекватних реакцій ні від Кишинева, ні з боку ОБСЄ поки не було", — каже Красносельський. 

Крім того, новий міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой пообіцяв організувати схеми для випровадження з так званого Придністров'я російських військ, а також створювати для цього міжнародні коаліції. Таким чином, країна намагатиметься зупинити ймовірне бойове зіткнення з ПМР. 

Нагадаємо, невизнане Придністровʼя планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. Вже 28 лютого у своєму зверненні це має оголосити кремлівський диктатор Володимир Путін.

Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.

ОБСЄ
теракт
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Молдова
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Придністров'я
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