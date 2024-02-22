Придністров'я планує звернутися до Путіна з проханням приєднати їх до Росії

Військовий парад у Фото: Profimedia Images

Невизнане Придністровʼя планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. Вже 28 лютого у своєму зверненні це має оголосили кремлівський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє молдавське видання Digi24.

У ПМР збирають депутатів

Колишній член так званого уряду Придністров'я та активіст на лівому березі Дністра Геннадій Чорба заявив, що у Тирасполі на 28 лютого призначені збори депутатів усіх рівнів. Представники уряду на з'їзді можуть звернутися до Москви з проханням про ухвалення Придністров'я до складу Росії.

У чому мета

Активіст зазначає, що такі з'їзди в історії Придністров'я створюються "під ухвалення конкретних рішень". Крім того, організовані нещодавно в Тирасполі акції протесту спрямовані на те, щоб довести, що жителі лівобережжя виступають проти "кишинівського режиму".

"Звідси й нещодавня заява Лаврова про те, що Москва не залишить своїх громадян, які мешкають у Придністров'ї, у біді. І саме з цією метою, свого часу, Росія роздавала громадянство, щоб сьогодні можна було жонглювати цифрами громадян Росії для обґрунтування своїх планів щодо анексії цієї території" — зазначив активіст.

Також він закликав так званих депутатів регіону не допустити прийняття цього рішення, яке дасть Путіну "правовий привід для нанесення ударів по території Республіки Молдова, включаючи Придністров'я, під будь-яким приводом".

Реакція Молдови

Бюро політики реінтеграції уважно стежить за ситуацією в Придністровському регіоні, перебуваючи в постійному контакті з Місією ОБСЄ та міжнародними партнерами.

"Немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися. Ми переконані, що в Тирасполі усвідомлюють, до яких наслідків йдуть у разі немислимих кроків", —прокоментували у Бюро політики реінтеграції Молдови

Нагадаємо, на окупованій частині Молдови, так званому Придністров’ї, росіяни провели військові навчання. Відомо, що захід відбувся без узгодження з Кишиневом.

Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій. протесту.