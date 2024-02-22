Приднестровье намерено обратиться к Путину с просьбой присоединить их к России

Военный парад в Фото: Profimedia Images

Непризнанное Приднестровье планирует обратиться в Российскую Федерацию с просьбой стать их частью. Уже 28 февраля в своем обращении это объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает молдавское издание Digi24.

В ПМР собирают депутатов

Бывший член так называемого правительства Приднестровья и активист на левом берегу Днестра Геннадий Чорба заявил, что в Тирасполе на 28 февраля назначено собрание депутатов всех уровней. Представители правительства на съезде могут обратиться в Москву с просьбой о принятии Приднестровья в состав России.

В чем цель

Активист отмечает, что подобные съезды в истории Приднестровья создаются "под принятие конкретных решений". Кроме того, организованные недавно в Тирасполе акции протеста направлены на то, чтобы доказать, что жители левобережья выступают против "кишиневского режима".

Отсюда и недавнее заявление Лаврова о том, что Москва не оставит своих граждан, проживающих в Приднестровье, в беде. И именно с этой целью, в свое время, Россия раздавала гражданство, чтобы сегодня можно было жонглировать цифрами граждан России для обоснования своих. планов по аннексии этой территории " — отметил активист.

Также он призвал так называемых депутатов региона не допустить принятия этого решения, которое даст Путину "правовой повод для нанесения ударов по территории Республики Молдова, включая Приднестровье под любым предлогом".

Реакция Молдовы

Бюро политики реинтеграции внимательно следит за ситуацией в Приднестровском регионе в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и международными партнерами.

" Нет оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что в Тирасполе отдают себе отчет, к каким последствиям идут в случае немыслимых шагов ", — прокомментировали в Бюро политики реинтеграции Молдовы.

Напомним, на оккупированной части Молдовы, так называемом Приднестровье, россияне провели военные учения. Известно, что мероприятие состоялось без согласования с Кишиневом.

Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций. протеста.