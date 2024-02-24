Непризнанная ПМР заявила, что в Молдове готовят диверсионные группы

Президент ПМР Вадим Красносельский. Фото: Новости Приднестровья

Так называемая Приднестровская Молдавская республика обратилась в ОБСЕ с беспокойством. В ПМР заявили о подготовке в Молдове диверсионных групп, которые должны действовать на их территории.

Об этом сообщил президент непризнанной республики Вадима Красносельского.

Что требует Приднестровье

По данным приднестровского Министерства госбезопасности, боевые группы, в которые входят в частности украинцы, готовят иностранные специалисты для совершения терактов и диверсий на военных объектах.

"Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не было", — говорит Красносельский.

Кроме того, новый министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой пообещал организовать схемы для выведения так называемого Приднестровья российских войск, а также создавать для этого международные коалиции. Таким образом, страна будет пытаться остановить вероятное боевое столкновение с ПМР.

Напомним, непризнанное Приднестровье планирует обратиться в Российскую Федерацию с просьбой стать их частью. Уже 28 февраля в своем обращении это должен объявить кремлевский диктатор Владимир Путин.

Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.