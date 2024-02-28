Угроза со стороны непризнанного Приднестровья — Гуменюк оценила риски

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Российские оккупанты могут применять дроны из направления непризнанного Приднестровья. В основном это летательные аппараты для сбора разведывательной информации над государственной границей.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Самых "шахедов" там не было, но враг может применять разведывательные аппараты для сбора информации на государственной границе. Но за нашу историю мы таких случаев еще не фиксировали", — отметила военная.

Гуменюк также добавила, что Силы обороны готовы к ответу на любые угрозы, в том числе возможно применение БпЛА врагом из непризнанной ПМР.

Напомним, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике сегодня, 28 февраля, состоялся так называемый "Сбор депутатов всех уровней". Последнее подобное мероприятие проходило 18 лет назад.

Также мы писали, что так называемая Приднестровская Молдавская республика обратилась в ОБСЕ с беспокойством. В ПМР заявили о подготовке в Молдове диверсионных групп, которые должны действовать на их территории.

Добавим, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.