Так зване Придністров'я звернулось до РФ за захистом — подробиці

Виступ депутатів на з'їзді в Тирасполі. Фото: скриншот

В невизаній Придністровській Молдавській Республіці сьогодні, 28 лютого, відбувся так званий "Збір депутатів всіх рівнів". Останній подібний захід відбувався 18 років тому.

Про це повідомляє молдавське видання Moldova Daily.

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Мета з'їзду

Згідно з документом, Тираспіль планує попросити захисту у Ради федерації Держдуми Росії. Умовами для цього вони вважають посилення тиску Молдови на територію ПМР. Також у документі зазначено, що біля невизнаної республіки проживають понад 220 000 громадян РФ, а це майже половина від загальної кількості населення республіки. Також керівництво ПМР відмічають позитивний досвід країни-агресорки в миротворчій місії на Дністрі.

Заява ПМР

В ході форуму було зазначено, що РМ нібито пригнічує економіку так званого Придністров'я. Депутати ПМР запевняють, що Молдова нібито не дає можливості отримувати лікарські препарати, медичне обладнання і допомогу від Росії.

Інші провокативні дії ПМР

Нагадаємо, що так звана Придністровська Молдавська республіка звернулася до ОБСЄ з занепокоєннями. У ПМР заявили про підготовку у Молдові диверсійних груп, які мають діяти на їхній території.

Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.