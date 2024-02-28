Так зване Придністров'я звернулось до РФ за захистом — подробиці
В невизаній Придністровській Молдавській Республіці сьогодні, 28 лютого, відбувся так званий "Збір депутатів всіх рівнів". Останній подібний захід відбувався 18 років тому.
Про це повідомляє молдавське видання Moldova Daily.
Мета з'їзду
Згідно з документом, Тираспіль планує попросити захисту у Ради федерації Держдуми Росії. Умовами для цього вони вважають посилення тиску Молдови на територію ПМР. Також у документі зазначено, що біля невизнаної республіки проживають понад 220 000 громадян РФ, а це майже половина від загальної кількості населення республіки. Також керівництво ПМР відмічають позитивний досвід країни-агресорки в миротворчій місії на Дністрі.
Заява ПМР
В ході форуму було зазначено, що РМ нібито пригнічує економіку так званого Придністров'я. Депутати ПМР запевняють, що Молдова нібито не дає можливості отримувати лікарські препарати, медичне обладнання і допомогу від Росії.
Інші провокативні дії ПМР
Нагадаємо, що так звана Придністровська Молдавська республіка звернулася до ОБСЄ з занепокоєннями. У ПМР заявили про підготовку у Молдові диверсійних груп, які мають діяти на їхній території.
Також ми писали, що навесні цього року Росія спробує знову дестабілізувати ситуацію у Молдові за допомогою невизнаного Придністров'я. Остання спроба дестабілізації була торік, коли Кремль намагався повалити владу Молдови за допомогою акцій протесту.
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