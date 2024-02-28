Так называемое Приднестровье обратилось в РФ за защитой — подробности

Выступление депутатов на съезде в Тирасполе. Фото: скриншот

В непризанной Приднестровской Молдавской Республике сегодня, 28 февраля, состоялся так называемый "Сбор депутатов всех уровней". Последнее подобное мероприятие проходило 18 лет назад.

Об этом сообщает молдавское издание Moldova Daily.

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Цель съезда

Согласно документу Тирасполь планирует попросить защиты у Совета федерации Госдумы России. Основанием для этого считают усиление давления Молдовы на территорию ПМР. Также в документе указано, что на территории непризнанной республики проживают более 220 000 граждан РФ, а это почти половина от общей численности населения республики. Также руководство ПМР отмечают положительный опыт страны-агрессора в миротворческой миссии на Днестре.

Заявление ПМР

В ходе форума было отмечено, что РМ якобы удручает экономику так называемого Приднестровья. Депутаты ПМР уверяют, что Молдова якобы не позволяет получать лекарственные препараты, медицинское оборудование и помощь от России.

Другие провокационные действия ПМР

Напомним, что так называемая Приднестровская Молдавская республика обратилась в ОБСЕ с беспокойством. В ПМР заявили о подготовке в Молдове диверсионных групп, которые должны действовать на их территории.

Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.