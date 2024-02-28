Так называемое Приднестровье обратилось в РФ за защитой — подробности
В непризанной Приднестровской Молдавской Республике сегодня, 28 февраля, состоялся так называемый "Сбор депутатов всех уровней". Последнее подобное мероприятие проходило 18 лет назад.
Об этом сообщает молдавское издание Moldova Daily.
Цель съезда
Согласно документу Тирасполь планирует попросить защиты у Совета федерации Госдумы России. Основанием для этого считают усиление давления Молдовы на территорию ПМР. Также в документе указано, что на территории непризнанной республики проживают более 220 000 граждан РФ, а это почти половина от общей численности населения республики. Также руководство ПМР отмечают положительный опыт страны-агрессора в миротворческой миссии на Днестре.
Заявление ПМР
В ходе форума было отмечено, что РМ якобы удручает экономику так называемого Приднестровья. Депутаты ПМР уверяют, что Молдова якобы не позволяет получать лекарственные препараты, медицинское оборудование и помощь от России.
Другие провокационные действия ПМР
Напомним, что так называемая Приднестровская Молдавская республика обратилась в ОБСЕ с беспокойством. В ПМР заявили о подготовке в Молдове диверсионных групп, которые должны действовать на их территории.
Также мы писали, что весной этого года Россия попытается снова дестабилизировать ситуацию в Молдове с помощью непризнанного Приднестровья. Последняя попытка дестабилизации была в прошлом году, когда Кремль пытался свергнуть власть Молдовы с помощью акций протеста.
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