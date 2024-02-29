Враг продолжает дежурить в Черном море — есть ли угроза ракетоносителей

Вражеские корабли в море. Фото: росСМИ

На сегодня, 29 февраля, ракетоносители врага все еще расположены в пунктах базирования. На дежурстве в Черном море находится один корабль.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном и Азовском морях по одному вражескому кораблю;

в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю продолжается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

Черным морем — 12 кораблей, из которых 5 кораблей продолжили движение к проливу Босфор;

Азовским морем — 3 корабля, из которых 2 корабля двигались из пролива Босфор.

Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".



Также мы писали, что российские оккупанты могут применять дроны из направления непризнанного Приднестровья. В основном это летательные аппараты для сбора разведывательной информации над государственной границей.