Враг продолжает дежурить в Черном море — есть ли угроза ракетоносителей
На сегодня, 29 февраля, ракетоносители врага все еще расположены в пунктах базирования. На дежурстве в Черном море находится один корабль.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях по одному вражескому кораблю;
- в Средиземном море — 2 корабля.
Движение по морю продолжается
В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:
- Черным морем — 12 кораблей, из которых 5 кораблей продолжили движение к проливу Босфор;
- Азовским морем — 3 корабля, из которых 2 корабля двигались из пролива Босфор.
Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".
Также мы писали, что российские оккупанты могут применять дроны из направления непризнанного Приднестровья. В основном это летательные аппараты для сбора разведывательной информации над государственной границей.
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