Аналітики назвали координати затоплення російського судна "Сергій Котов"

Корабель РФ "Сергій Котов". Фото: росЗМІ

Вантажне судно, яке знаходилося біля Кримського мосту, не вимкнуло пристрій, яке позначає маршрут. Цими даними скористались експерти для встановлення точного місця удару по "Сергію Котову".

Про це Новини.LIVE дізнались з допису OSINT-дослідника в соцмережі Х.

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Де затонув корабель

За даними OSINT-дослідників, найближчі до місця затоплення населені пункти Криму — села Заповітне і Яковенково. Корабель пішов на дно в 8 км від узбережжя Криму і близько 25 км — від Кримського моста.

Місце затоплення корабля. Фото: D.mojavensis

Як визначили місце потоплення

Експертам вдалося встановили корабель, з якого знімалося відео влучання у "Сергія Котова". Ним виявилось карго IDEL 4. Інформація системи стеження за морськими суднами показала його маршрут біля Кримського мосту.

"Ми знаходимо ймовірне місце нападу на основі координат AIS найближчих суден і супутників", — зазначено у повідомленні.

Визначення місця затоплення корабля. Фото: D.mojavensis

Зважаючи на розташування, розміри та координати кораблів Twin Star та IDEL 4, OSINT-дослідники зуміли точно встановити місце атаки по російському патрульному кораблю.

Затоплення "Сергія Котова"

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів Magura V5. В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Також наша розвідка перехопила розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова".