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Аналітики назвали координати затоплення російського судна "Сергій Котов"

6 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аналітики назвали координати затоплення російського судна "Сергій Котов"
Корабель РФ "Сергій Котов". Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вантажне судно, яке знаходилося біля Кримського мосту, не вимкнуло пристрій, яке позначає маршрут. Цими даними скористались експерти для встановлення точного місця удару по "Сергію Котову".

Про це Новини.LIVE дізнались з допису OSINT-дослідника в соцмережі Х.

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Де затонув корабель

За даними OSINT-дослідників, найближчі до місця затоплення населені пункти Криму — села Заповітне і Яковенково. Корабель пішов на дно в 8 км від узбережжя Криму і близько 25 км — від Кримського моста.

Изображение
Місце затоплення корабля. Фото: D.mojavensis

Як визначили місце потоплення

Експертам вдалося встановили корабель, з якого знімалося відео влучання у "Сергія Котова". Ним виявилось карго IDEL 4. Інформація системи стеження за морськими суднами показала його маршрут біля Кримського мосту. 

"Ми знаходимо ймовірне місце нападу на основі координат AIS найближчих суден і супутників", — зазначено у повідомленні.

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Визначення місця затоплення корабля. Фото: D.mojavensis

Зважаючи на розташування, розміри та координати кораблів Twin Star та IDEL 4, OSINT-дослідники зуміли точно встановити місце атаки по російському патрульному кораблю.

Затоплення "Сергія Котова"

Нагадаємо, у ніч проти 5 березня російські ЗМІ бідкались, що безпілотники атакували російські воєнні об'єкти і внаслідок цих ударів був затоплений корабель РФ "Сергій Котов".

Незадовго цю інформацію підтвердили в ГУР і заявили, що знищили судно за допомогою морських дронів Magura V5. В результаті "Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Також наша розвідка перехопила розмову окупантів, де вони розповіли деталі знищення "Котова". 

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