Аналитики назвали координаты затопления российского судна "Сергей Котов"

Корабль РФ "Сергей Котов". Фото: росСМИ

Грузовое судно, которое находилось у Крымского моста, не выключило устройство, отмечающее маршрут. Этими данными воспользовались эксперты для установления точного места удара по "Сергею Котову".

Об этом Новини.LIVE узнали из сообщения OSINT-исследователя в соцсети Х.

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Где затонул корабль

По данным OSINT-исследователей, ближайшие к месту затопления населенные пункты Крыма — села Заветное и Яковенково. Корабль пошел ко дну в 8 км от побережья Крыма и около 25 км — от Крымского моста.

Место затопления корабля. Фото: D.mojavensis

Как определили место потопления

Экспертам удалось установить корабль, с которого снималось видео попадания в Сергея Котова. Им оказалось карго IDEL 4. Информация системы слежения за морскими судами показала его маршрут около Крымского моста.

"Мы находим вероятное место нападения на основе координат AIS ближайших судов и спутников", — говорится в сообщении.

Определение места затопления корабля. Фото: D.mojavensis

Судя по расположению, размерам и координатам кораблей Twin Star и IDEL 4, OSINT-исследователи сумели точно установить место атаки по российскому патрульному кораблю.

Затопление "Сергея Котова"

Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".

Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов Magura V5. В результате "Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Также наша разведка перехватила разговор оккупантов, где они рассказали детали уничтожения "Котова".