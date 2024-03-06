Аналитики назвали координаты затопления российского судна "Сергей Котов"
Грузовое судно, которое находилось у Крымского моста, не выключило устройство, отмечающее маршрут. Этими данными воспользовались эксперты для установления точного места удара по "Сергею Котову".
Об этом Новини.LIVE узнали из сообщения OSINT-исследователя в соцсети Х.
Где затонул корабль
По данным OSINT-исследователей, ближайшие к месту затопления населенные пункты Крыма — села Заветное и Яковенково. Корабль пошел ко дну в 8 км от побережья Крыма и около 25 км — от Крымского моста.
Как определили место потопления
Экспертам удалось установить корабль, с которого снималось видео попадания в Сергея Котова. Им оказалось карго IDEL 4. Информация системы слежения за морскими судами показала его маршрут около Крымского моста.
"Мы находим вероятное место нападения на основе координат AIS ближайших судов и спутников", — говорится в сообщении.
Судя по расположению, размерам и координатам кораблей Twin Star и IDEL 4, OSINT-исследователи сумели точно установить место атаки по российскому патрульному кораблю.
Затопление "Сергея Котова"
Напомним, в ночь на 5 марта российские СМИ жаловались, что беспилотники атаковали российские военные объекты и в результате этих ударов был затоплен корабль РФ "Сергей Котов".
Незадолго эту информацию подтвердили в ГУР и заявили, что уничтожили судно с помощью морских дронов Magura V5. В результате "Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Также наша разведка перехватила разговор оккупантов, где они рассказали детали уничтожения "Котова".
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