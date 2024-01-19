Андрій Шевченко скасував поїздку до Одеси — причини
Майбутній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко скасував робочу поїздку до Одеси. Натомість запросив представників південних регіонів на бесіду за круглим столом у Києві.
Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас.
За його словами, Шевченко також вирішив утриматися від запланованих раніше зустрічей з УПЛ та ПФЛ, які є членами асоціації футболу.
"У розмовах зі своїм безпосереднім електоратом Шевченко поки всіляко уникає відповідей на прямі запитання щодо своєї команди, з якою збирається реформувати наш футбол. Тому маємо лише кулуарну, але не офіційну інформацію від першоджерела", — зазначив телеведучий.
Що відомо про плани Шевченка
Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани президента Української Асоціації футболу (УАФ). Легендарний спортсмен зустрівся у Львові із головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.
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