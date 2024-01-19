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Андрій Шевченко скасував поїздку до Одеси — причини

19 січня 2024 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Андрій Шевченко скасував поїздку до Одеси — причини
Андрій Шевченко з колегами. Фото: Igor Burbas
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Майбутній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко скасував робочу поїздку до Одеси. Натомість запросив представників південних регіонів на бесіду за круглим столом у Києві.

Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас. 

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За його словами, Шевченко також вирішив утриматися від запланованих раніше зустрічей з УПЛ та ПФЛ, які є членами асоціації футболу.

"У розмовах зі своїм безпосереднім електоратом Шевченко поки всіляко уникає відповідей на прямі запитання щодо своєї команди, з якою збирається реформувати наш футбол. Тому маємо лише кулуарну, але не офіційну інформацію від першоджерела", — зазначив телеведучий. 

Що відомо про плани Шевченка

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани президента Української Асоціації футболу (УАФ). Легендарний спортсмен зустрівся у Львові із головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.

Також ми писали, що захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко прокоментував останні невдачі лондонської команди. "Каноніри" не можуть виграти з кінця грудня минулого року.

Одеса
спорт
футбол
Андрій Шевченко
Одеська область
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