Андрій Шевченко скасував поїздку до Одеси — причини

Андрій Шевченко з колегами. Фото: Igor Burbas

Майбутній президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко скасував робочу поїздку до Одеси. Натомість запросив представників південних регіонів на бесіду за круглим столом у Києві.

Про це повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас.

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За його словами, Шевченко також вирішив утриматися від запланованих раніше зустрічей з УПЛ та ПФЛ, які є членами асоціації футболу.

"У розмовах зі своїм безпосереднім електоратом Шевченко поки всіляко уникає відповідей на прямі запитання щодо своєї команди, з якою збирається реформувати наш футбол. Тому маємо лише кулуарну, але не офіційну інформацію від першоджерела", — зазначив телеведучий.

Що відомо про плани Шевченка

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани президента Української Асоціації футболу (УАФ). Легендарний спортсмен зустрівся у Львові із головами регіональних асоціацій футболу восьми областей України.

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