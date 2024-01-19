Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Андрей Шевченко отменил поездку в Одессу — причины arrow

Андрей Шевченко отменил поездку в Одессу — причины

19 января 2024 19:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Андрей Шевченко отменил поездку в Одессу — причины
Андрей Шевченко с коллегами. Фото: Igor Burbas
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Будущий президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отменил рабочую поездку в Одессу. Пригласил представителей южных регионов на беседу за круглым столом в Киеве.

Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

Читайте также:

По его словам, Шевченко также решил воздержаться от запланированных встреч с УПЛ и ПФЛ, которые являются членами ассоциации футбола.

"В разговорах со своим непосредственным электоратом Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды, с которой собирается реформировать наш футбол. Поэтому есть только кулуарная, но не официальная информация от первоисточника", — отметил телеведущий.

Что известно о планах Шевченко

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах президента Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Легендарный спортсмен встретился во Львове с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

Также мы писали, что защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко прокомментировал последние неудачи лондонской команды. "Канониры" не могут выиграть с конца декабря прошлого года.

Одесса
спорт
футбол
Андрей Шевченко
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме