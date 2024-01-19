Андрей Шевченко отменил поездку в Одессу — причины

Андрей Шевченко с коллегами. Фото: Igor Burbas

Будущий президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко отменил рабочую поездку в Одессу. Пригласил представителей южных регионов на беседу за круглым столом в Киеве.

Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас.

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По его словам, Шевченко также решил воздержаться от запланированных встреч с УПЛ и ПФЛ, которые являются членами ассоциации футбола.

"В разговорах со своим непосредственным электоратом Шевченко пока всячески избегает ответов на прямые вопросы относительно своей команды, с которой собирается реформировать наш футбол. Поэтому есть только кулуарная, но не официальная информация от первоисточника", — отметил телеведущий.

Что известно о планах Шевченко

Напомним, бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах президента Украинской Ассоциации футбола (УАФ). Легендарный спортсмен встретился во Львове с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

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