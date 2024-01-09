Прогноз погоди в Одесі на завтра - 10 січня

Антициклон відступає — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі завтра
9 січня 2024 17:50
Чоловік переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 10 січня, після тривалої негоди в Одесі нарешті нормалізується погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зберігатиметься ожеледиця та мороз.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Температура повітря: вночі — -8...-7 °С, вдень — -4...-3 °С.
- Вологість — 66%;
- Тиск — 766 мм. рт. с.
- Вітер — 8,2 м/с.
- Ймовірність опадів — 2%.
- Видимість на дорогах — 28 км.
Схід сонця: 10 січня сонце в Одесі зійде о 07:39.
Захід сонця: 10 січня сонце в Одесі зайде о 16:28.
Погода в Україні 10 січня
В цей день вітер в Україні очікується з північного заходу. За словами синоптика, він буде "рвучким" та "некомфортним".
Діденко додала, що 10 січня серйозних опадів в Україні не передбачається.
На дорогах буде ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.
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