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Антициклон відступає — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі завтра

9 січня 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на завтра - 10 січня
Чоловік переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Завтра, 10 січня, після тривалої негоди в Одесі нарешті нормалізується погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зберігатиметься ожеледиця та мороз.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

  • Температура повітря: вночі — -8...-7 °С, вдень — -4...-3 °С. 
  • Вологість — 66%;
  • Тиск — 766 мм. рт. с.
  • Вітер — 8,2 м/с. 
  • Ймовірність опадів — 2%. 
  • Видимість на дорогах — 28 км. 
Прогноз погоди в Одесі. Фото: УНІАН

Схід сонця: 10 січня сонце в Одесі зійде о 07:39. 
Захід сонця: 10 січня сонце в Одесі зайде о 16:28.

 

Погода в Україні 10 січня

В цей день вітер в Україні очікується з північного заходу. За словами синоптика, він буде "рвучким" та "некомфортним".

Діденко додала, що 10 січня серйозних опадів в Україні не передбачається.

На дорогах буде ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними. 

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