Прогноз погоди в Одесі на завтра - 10 січня

Чоловік переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 січня, після тривалої негоди в Одесі нарешті нормалізується погода. Синоптики опадів не прогнозують, однак зберігатиметься ожеледиця та мороз.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Температура повітря: вночі — -8...-7 °С, вдень — -4...-3 °С.

Вологість — 66%;

Тиск — 766 мм. рт. с.

Вітер — 8,2 м/с.

Ймовірність опадів — 2%.

Видимість на дорогах — 28 км.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: УНІАН

Схід сонця: 10 січня сонце в Одесі зійде о 07:39.

Захід сонця: 10 січня сонце в Одесі зайде о 16:28.

Погода в Україні 10 січня

В цей день вітер в Україні очікується з північного заходу. За словами синоптика, він буде "рвучким" та "некомфортним".

Діденко додала, що 10 січня серйозних опадів в Україні не передбачається.

На дорогах буде ожеледиця, тому водіям і пішоходам варто бути обережними.