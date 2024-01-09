Прогноз погоды в Одессе на завтра - 10 января.

Мужчина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 10 января, после продолжительной непогоды в Одессе наконец-то нормализуется погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако сохранятся гололед и мороз.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Температура воздуха: ночью — -8...-7 °С, днем — -4...-3 °С.

Влажность — 66%;

Давление — 766 мм. рт. с.

Ветер — 8,2 м/с.

Вероятность осадков — 2%.

Видимость на дорогах — 28 км.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: УНИАН

Восход солнца: 10 января солнце в Одессе взойдет в 07:39.

Закат: 10 января солнце в Одессе зайдет в 16:28.

Погода в Украине 10 января

В этот день ветер в Украине ожидается с северо-запада. По словам синоптика, он будет "порывистым" и "некомфортным".

Диденко добавила, что 10 января серьезные осадки в Украине не предполагаются.

На дорогах будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.