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Антициклон отступает — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра

9 января 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на завтра - 10 января.
Мужчина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 10 января, после продолжительной непогоды в Одессе наконец-то нормализуется погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако сохранятся гололед и мороз.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Температура воздуха: ночью — -8...-7 °С, днем — -4...-3 °С.
  • Влажность — 66%;
  • Давление — 766 мм. рт. с.
  • Ветер — 8,2 м/с.
  • Вероятность осадков — 2%.
  • Видимость на дорогах — 28 км.
Прогноз погоды в Одессе. Фото: УНИАН

Восход солнца: 10 января солнце в Одессе взойдет в 07:39.
Закат: 10 января солнце в Одессе зайдет в 16:28.

Погода в Украине 10 января

В этот день ветер в Украине ожидается с северо-запада. По словам синоптика, он будет "порывистым" и "некомфортным".

Диденко добавила, что 10 января серьезные осадки в Украине не предполагаются.

На дорогах будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

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