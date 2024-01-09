Прогноз погоды в Одессе на завтра - 10 января.

Антициклон отступает — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра
9 января 2024 17:50
Мужчина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
Завтра, 10 января, после продолжительной непогоды в Одессе наконец-то нормализуется погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако сохранятся гололед и мороз.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Температура воздуха: ночью — -8...-7 °С, днем — -4...-3 °С.
- Влажность — 66%;
- Давление — 766 мм. рт. с.
- Ветер — 8,2 м/с.
- Вероятность осадков — 2%.
- Видимость на дорогах — 28 км.
Восход солнца: 10 января солнце в Одессе взойдет в 07:39.
Закат: 10 января солнце в Одессе зайдет в 16:28.
Погода в Украине 10 января
В этот день ветер в Украине ожидается с северо-запада. По словам синоптика, он будет "порывистым" и "некомфортным".
Диденко добавила, что 10 января серьезные осадки в Украине не предполагаются.
На дорогах будет гололед, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.
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