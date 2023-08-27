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Армія морських дронів створює окупантам значні проблеми, — Братчук

27 серпня 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Армія морських дронів створює окупантам значні проблеми
Морський дрон. Фото: Генштаб ЗС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Новостворений підрозділ "армія морських дронів" ефективно виконує свою роботу, чим створює проблеми росіянам. Вони почали працювати у листопаді минулого року, коли з'явилося перших 100 БпЛА такого типу.

Про це в етері телемарафону  повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, результативність дронів показує відео, яке опублікував Генштаб на День Незалежності.

"Це якраз той момент і те відео, яке можна дивитися дуже довго, і я сподіваюся, що з часом з'явиться нове. Це приємні кадри", — сказав Братчук.

Також він зазначив, що уся інформація щодо цього підрозділу залишається дещо засекреченою, адже ворог не повинен "ненароком дізнатися деталі" про розташування та застосування ударних апаратів.

"На сьогодні це вся офіційна інформація, і зрозуміло чому. Це специфічне з'єднання, яке довело свою ефективність. Сподіваюсь, ця галузь в Україні буде тільки розвиватися", — додав речник УДА.

Що відомо про армію морських дронів

  • На перший БпЛА вдалося зібрати кошти восени минулого року і його назвали "Херсон";
  • 4 серпня 2023 року СБУ спільно з ВМС ЗС України провели спецоперацію в бухті Новоросійська, де підбили катер "Оленегірський гірняк";
  • 5 серпня у Чорному морі уразили російський танкер SIG.

Нагадаємо, українські морські дрони скували дії російського Чорноморського флоту у Чорному морі. Однак говорити про те, що він перебуває під нашим постійним вогневим контролем, зарано.

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