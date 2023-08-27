Армия морских дронов создает оккупантам значительные проблемы

Морской дрон. Фото: Генштаб ВС Украины

Новое подразделение "армия морских дронов" эффективно выполняет свою работу, чем создает проблемы россиянам. Они начали работать в ноябре прошлого года, когда появились первые 100 БпЛА такого типа.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, результативность дронов показывает видео, опубликованное Генштабом в День Независимости.

"Это как раз тот момент и то видео, которое можно смотреть очень долго, и я надеюсь, что со временем появится новое. Это приятные кадры", — сказал Братчук.

Также он отметил, что вся информация по этому подразделению остается несколько засекреченной, ведь враг не должен "нечаянно узнать детали" о расположении и применении ударных аппаратов.

"На сегодняшний день это вся официальная информация и понятно почему. Это специфическое соединение, которое доказало свою эффективность. Надеюсь, эта отрасль в Украине будет только развиваться", — добавил спикер УДА.

Что известно об армии морских дронов

На первый БпЛА удалось собрать средства осенью прошлого года и назвали "Херсон";

4 августа 2023 года СБУ совместно с ВМС ВС Украины провели спецоперацию в бухте Новороссийска, где подбили катер "Оленегорский горняк";

5 августа в Черном море поразили русский танкер SIG.

Напомним, украинские морские дроны сковали действия российского Черноморского флота в Черном море. Однако говорить о том, что он находится под нашим постоянным огневым контролем, рано.