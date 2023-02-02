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Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк

2 лютого 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк
Одеситів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та обстрілів. Втім маневри російських кораблів у Чорному морі вказують на підготовку до нового ракетного удару. 

Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Ракетоносіїв в Чорному морі поменшало. Проте корабельне угруповання ворога продовжує переформатування. 

"Наразі в Чорному морі десять ворожих кораблів. Серед них лише один надводний ракетоносій. Решта — в пунктах базування. А це може свідчити про певну підготовку до нової атаки", — зазначила в етері телемарафону Наталя Гуменюк.

Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.  

Успіхи ЗСУ

Армія рф продовжує зазнавати колосальних втрат в Україні. Так, за 1 лютого українські захисники знищили на фронтах війни близько 610 російських окупантів. Крім того, за добу ворог втратив два танки, п'ять артилерійських систем та один засіб ППО. Детальніше про загальні втрати армії рф за час війни читайте в матеріалі

В січні росія встановила черговий рекорд втрат особового складу у війні проти України. За середніми підрахунками, число вбитих окупантів у січні наблизилось до 20 тисяч. Це мінімальна цифра, яка є на кілька тисяч більшою за втрати в грудні. Тоді ворог поклав 17 тисяч осіб. 

Обстріли України

Російські окупанти готуються до можливого нового великого наступу на території Луганської області у лютому. Про такий розвиток подій може свідчити збільшення обстрілів й атак по усій лінії фронту.

Також за минулу добу російські окупаційні війська завдали понад 30 ударів по правобережній частині Херсонської області. Внаслідок російських обстрілів поранення отримали чотири людини.

Внаслідок нічної атаки рф по Краматорську загинуло троє цивільних осіб. Окупанти випустили ракету "Іскандер" по житловому багатоквартирному будинку.

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