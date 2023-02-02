Армия рф может готовиться к новой ракетной атаке, — Гуменюк
Ночь в Одессе и области прошла без сигналов воздушной тревоги и обстрелов. Впрочем, маневры российских кораблей в Черном море указывают на подготовку к новому ракетному удару.
Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Ракетоносителей в Черном море стало меньше. Однако корабельная группировка врага продолжает переформатирование.
"В настоящее время в Черном море десять вражеских кораблей. Среди них только один надводный ракетоноситель. Остальные — в пунктах базирования. А это может свидетельствовать об определенной подготовке к новой атаке", — отметила в эфире телемарафона Наталья Гуменюк.
Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.
Успехи ВСУ
Армия россии продолжает нести колоссальные потери в Украине. Так, за 1 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 610 российских оккупантов. Кроме того, в сутки враг потерял два танка, пять артиллерийских систем и одно средство ПВО. Подробнее об общих потерях армии рф за время войны читайте в материале.
В январе россия установила очередной рекорд потерь личного состава в войне против Украины. По средним подсчетам, число убитых оккупантов в январе приблизилось к 20 тысячам. Это минимальная цифра, которая на несколько тысяч больше потерь в декабре. Тогда враг положил 17 тысяч человек.
Обстрелы Украины
Российские оккупанты готовятся к возможному новому большому наступлению на территории Луганской области в феврале. О таком развитии событий может свидетельствовать увеличение обстрелов и атак по всей линии фронта.
Также за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли более 30 ударов по правобережной части Херсонской области. В результате российских обстрелов ранения получили четыре человека.
В результате ночной атаки рф по Краматорску погибли три гражданских лица. оккупанты выпустили ракету "Искандер" по жилому многоквартирному дому.