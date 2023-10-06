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Армія РФ обстріляла Одеську область: зруйновано зерносховище

6 жовтня 2023 08:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Обстріл Одеси сьогодні 6 жовтня - зруйновано зерносховище
Наслідки обстрілу Одеси. Фото: AP Photo / Libkos
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч проти 6 жовтня російські ворожі сили обстрілювали Одеську область ударними дронами. Протягом приблизно трьох годин у регіоні тривала повітряна тривога.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Обстріл Одеської області 6 жовтня

Повідомляється, що в області працювали сили ППО: три БПЛА моделі Shahed-131/136 були успішно знешкоджені. При цьому агресор повторно націлився на прикордонні та портові об'єкти Ізмаїльської зони.

Кіпер повідомив, що зерносховище зазнало пошкоджень, спалахнули дев'ять вантажних автомобілів. Незабаром пожежа була успішно загашена.

Кіпер також уточнив, що жертв та постраждалих немає. На місці події є всі необхідні служби, а органи правопорядку документують подальші злочини з боку росіян.

Одеса
Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Є руйнування, але під завалами може бути дитина.

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