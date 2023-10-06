Обстріл Одеси сьогодні 6 жовтня - зруйновано зерносховище

Наслідки обстрілу Одеси. Фото: AP Photo / Libkos

У ніч проти 6 жовтня російські ворожі сили обстрілювали Одеську область ударними дронами. Протягом приблизно трьох годин у регіоні тривала повітряна тривога.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Повідомляється, що в області працювали сили ППО: три БПЛА моделі Shahed-131/136 були успішно знешкоджені. При цьому агресор повторно націлився на прикордонні та портові об'єкти Ізмаїльської зони.

Кіпер повідомив, що зерносховище зазнало пошкоджень, спалахнули дев'ять вантажних автомобілів. Незабаром пожежа була успішно загашена.

Кіпер також уточнив, що жертв та постраждалих немає. На місці події є всі необхідні служби, а органи правопорядку документують подальші злочини з боку росіян.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч на 6 жовтня російські війська обстріляли Харків. Є руйнування, але під завалами може бути дитина.