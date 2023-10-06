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Армия РФ обстреляла Одесскую область: разрушено зернохранилище

6 октября 2023 08:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Одессы сегодня 6 октября - разрушено зернохранилище
Последствия обстрела Одессы. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 6 октября российские вражеские силы обстреливали Одесскую область ударными дронами. В течение примерно трех часов в регионе продолжалась воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Обстрел Одесской области 6 октября

Сообщается, что в области работали силы ПВО: три БпЛА модели Shahed-131/136 были успешно обезврежены. При этом, агрессор повторно нацелился на приграничные и портовые объекты Измаильской зоны.

Кипер сообщил, что зернохранилище подвергся повреждениям, возгорелись девять грузовых автомобилей. Вскоре пожар был успешно потушен.

Кипер также уточнил, что жертв и пострадавших нет. На месте происшествия присутствуют все необходимые службы, а органы правопорядка документируют последующие преступления со стороны россиян.

Одесса
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь на 6 октябрь российские войска обстреляли Харьков. Есть разрушения, но также под завалами может быть ребенок.

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