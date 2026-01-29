Обстріл Одеси 29 січня — дрони атакували інфраструктуру

Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі в Одесі
У ніч проти 29 січня російська армія атакувала Одесу дронами. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив керівник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Російська армія атакувала Одесу
Як повідомив керівник МВА, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури. Попередньо, інформації про постраждалих не надходило.
Міські служби та соціальний громадський транспорт працюють у штатному режимі. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди, а також попередніх ворожих атак.
Нагадаємо, вночі російська армія завдала удару по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
А також у прокуратурі повідомили нові деталі про загиблих внаслідок удару окупантів по поїзду на Харківщині.
