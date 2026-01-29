Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі в Одесі

Армія РФ завдала удару по критичній інфраструктурі в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 07:22
Обстріл Одеси 29 січня — дрони атакували інфраструктуру
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 29 січня російська армія атакувала Одесу дронами. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Російська армія атакувала Одесу

Як повідомив керівник МВА, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури. Попередньо, інформації про постраждалих не надходило.

Міські служби та соціальний громадський транспорт працюють у штатному режимі. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди, а також попередніх ворожих атак.

Обстріл Одеси 28 січня
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, вночі російська армія завдала удару по Запорізькому району. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

А також у прокуратурі повідомили нові деталі про загиблих внаслідок удару окупантів по поїзду на Харківщині.

Одеса обстріли інфраструктура війна в Україні атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації