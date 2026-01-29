Обстріл Одеси 29 січня — дрони атакували інфраструктуру

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 29 січня російська армія атакувала Одесу дронами. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив керівник Одеської міської адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Російська армія атакувала Одесу

Як повідомив керівник МВА, внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури. Попередньо, інформації про постраждалих не надходило.

Міські служби та соціальний громадський транспорт працюють у штатному режимі. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки негоди, а також попередніх ворожих атак.

Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

