Україна
Главная Одесса Армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре в Одессе

Армия РФ нанесла удар по критической инфраструктуре в Одессе

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 07:22
Обстрел Одессы 29 января — дроны атаковали инфраструктуру
Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 29 января российская армия атаковала Одессу дронами. Под ударом оказался объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской администрации Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Российская армия атаковала Одессу

Как сообщил руководитель МВА, в результате обстрела зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, информации о пострадавших не поступало.

Городские службы и социальный общественный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, а также предыдущих вражеских атак.

Обстріл Одеси 28 січня
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ночью российская армия нанесла удар по Запорожскому району. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

А также в прокуратуре сообщили новые детали о погибших в результате удара оккупантов по поезду на Харьковщине.

Одесса обстрелы инфраструктура война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
