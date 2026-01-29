Обстрел Одессы 29 января — дроны атаковали инфраструктуру

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 29 января российская армия атаковала Одессу дронами. Под ударом оказался объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Одесской городской администрации Сергей Лысак в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Российская армия атаковала Одессу

Как сообщил руководитель МВА, в результате обстрела зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры. Предварительно, информации о пострадавших не поступало.

Городские службы и социальный общественный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, а также предыдущих вражеских атак.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, ночью российская армия нанесла удар по Запорожскому району. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

А также в прокуратуре сообщили новые детали о погибших в результате удара оккупантов по поезду на Харьковщине.