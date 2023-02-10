Армія рф здійснила пуски ракет

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

В останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"В повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі — кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО", — написав Максим Марченко.

Пуски з моря

Про пуски ракет написав й начальник Одеської РВА Юрій Крук. Він зазначив, що здійснюється пуск ракет з морських носіїв "Калібр".

Що треба робити під час повітряної тривоги у громадському місці

Уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуваєте дитина (або ви), і дотримуватись озвученої інструкції.

Під час евакуації не користуватися ліфтом, а спускатись тільки сходами.

Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.

Одразу прямувати до найближчого укриття (підземні переходи, метро тощо).

Якщо дитина не знає, куди йти – нехай спитає у дорослих.

Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і сховатися (дерева забирають на себе розліт осколків).

Що робити під час повітряної тривоги вдома

Закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло.

Швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами.

Разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади, правоохоронців.

Якщо поруч немає укриття, дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, вчора окупанти завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.