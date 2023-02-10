Армія рф здійснила пуски ракет, — Марченко
В останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
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"В повітрі знаходиться ворожа авіація, в морі — кораблі-носії ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО", — написав Максим Марченко.
Пуски з моря
Про пуски ракет написав й начальник Одеської РВА Юрій Крук. Він зазначив, що здійснюється пуск ракет з морських носіїв "Калібр".
Що треба робити під час повітряної тривоги у громадському місці
- Уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуваєте дитина (або ви), і дотримуватись озвученої інструкції.
- Під час евакуації не користуватися ліфтом, а спускатись тільки сходами.
- Прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.
- Одразу прямувати до найближчого укриття (підземні переходи, метро тощо).
- Якщо дитина не знає, куди йти – нехай спитає у дорослих.
- Якщо поряд немає укриття, але видно лісосмугу, варто прямувати туди і сховатися (дерева забирають на себе розліт осколків).
Що робити під час повітряної тривоги вдома
- Закрити вікна, вимкнути всі прилади та світло.
- Швидко одягнутися, взяти з собою тривожну валізу з необхідними речами.
- Разом з дорослими прямувати до укриття та уважно стежити за повідомленням місцевої влади, правоохоронців.
- Якщо поруч немає укриття, дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, вчора окупанти завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.