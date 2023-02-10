Армия рф осуществила пуски ракет, — Марченко
В последний день рабочей недели по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупационные войска совершили пуски ракет.
Об этом сообщает начальник Одесской ОВ Максим Марченко.
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"В воздухе находится вражеская авиация, в море — корабли-носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО", — написал Максим Марченко.
Пуска с моря
О пусках ракет написал и начальник Одесского РОА Юрий Крук. Он отметил, что производится пуск ракет с морских носителей "Калибр".
Что нужно делать во время воздушной тревоги в общественном месте
- Внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок (или вы), и следовать озвученной инструкции.
- При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице.
- Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.
- Сразу следует к ближайшему укрытию (подземные переходы, метро и т.п.).
- Если ребенок не знает, куда идти — пусть спросит взрослых.
- Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и спрятаться (деревья забирают на себя разлет осколков).
Что делать во время воздушной тревоги на дому
- Закрыть окна, выключить все приборы и свет.
- Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.
- Вместе со взрослыми направляться к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.
- Если рядом нет укрытия, соблюдать правила "двух стен".
Напомним, вчера оккупанты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.