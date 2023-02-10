Армия РФ осуществила пуски ракет

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

В последний день рабочей недели по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупационные войска совершили пуски ракет.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВ Максим Марченко.

"В воздухе находится вражеская авиация, в море — корабли-носители ракет "Калибр". Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО", — написал Максим Марченко.

Пуска с моря

О пусках ракет написал и начальник Одесского РОА Юрий Крук. Он отметил, что производится пуск ракет с морских носителей "Калибр".

Что нужно делать во время воздушной тревоги в общественном месте

Внимательно слушать сообщения администрации заведения, где находится ребенок (или вы), и следовать озвученной инструкции.

При эвакуации не пользоваться лифтом, а спускаться только по лестнице.

Следовать к укрытию четко определенным маршрутом.

Сразу следует к ближайшему укрытию (подземные переходы, метро и т.п.).

Если ребенок не знает, куда идти — пусть спросит взрослых.

Если рядом нет укрытия, но видна лесополоса, следует направляться туда и спрятаться (деревья забирают на себя разлет осколков).

Что делать во время воздушной тревоги на дому

Закрыть окна, выключить все приборы и свет.

Быстро одеться, взять с собой тревожный чемодан с необходимыми вещами.

Вместе со взрослыми направляться к укрытию и внимательно следить за сообщениями местных властей, правоохранителей.

Если рядом нет укрытия, соблюдать правила "двух стен".

Напомним, вчера оккупанты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.