Обстріл Ізмаїлу 27 вересня — Кіпер показав фото наслідків

Армія Росії вдарила по Ізмаїлу, загинуло троє людей — фото наслідків
Російські окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл Одеської області. Внаслідок атаки ворога загинуло троє людей.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.
Російський обстріл Ізмаїлу
Загарбники запустили ударні безпілотники по півдню Одеської області. За словами Кіпера, сили ППО працювали довго та напружено.
"На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", — повідомив він.
Ворог пошкодив приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автомобілі. Відомо, що внаслідок обстрілу сталося декілька пожеж, які вже вдалося ліквідувати.
Нагадаємо, окупанти протягом минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Також пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по Україні було зафіксовано 26 вересня у період з 10:00 по 11:00. За даними Повітряних сил, загалом військові РФ випустили три ракети в напрямку Хмельницької області.
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