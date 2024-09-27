Обстріл Ізмаїлу 27 вересня — Кіпер показав фото наслідків

Наслідки російського удару по Ізмаїлу. Фото: t.me/odeskaODA

Російські окупанти зранку, 27 вересня, атакували Ізмаїл Одеської області. Внаслідок атаки ворога загинуло троє людей.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

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Російський обстріл Ізмаїлу

Загарбники запустили ударні безпілотники по півдню Одеської області. За словами Кіпера, сили ППО працювали довго та напружено.

Російський обстріл Ізмаїлу. Фото: t.me/odeskaODA

"На жаль, внаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-літній чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина", — повідомив він.

Російський обстріл Ізмаїлу. Фото: t.me/odeskaODA

Ворог пошкодив приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автомобілі. Відомо, що внаслідок обстрілу сталося декілька пожеж, які вже вдалося ліквідувати.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти протягом минулої доби атакували Херсонську область. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Також пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" по Україні було зафіксовано 26 вересня у період з 10:00 по 11:00. За даними Повітряних сил, загалом військові РФ випустили три ракети в напрямку Хмельницької області.