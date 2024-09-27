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Армия России ударила по Измаилу, погибли три человека — фото последствий

27 сентября 2024 08:36
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Измаила 27 сентября — Кипер показал фото последствий
Последствия российского удара по Измаилу. Фото: t.me/odeskaODA
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты утром, 27 сентября, атаковали Измаил Одесской области. В результате атаки врага погибли три человека.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

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Захватчики запустили ударные беспилотники по югу Одесской области. По словам Кипера, силы ПВО работали долго и напряженно.

Российский удар по Измаилу 27 сентября
Российский обстрел Измаила. Фото: t.me/odeskaODA

"К сожалению, в результате атаки погибли три человека: две женщины 1934 и 1955 годов рождения и 73-летний мужчина. Пострадали 11 человек, среди которых один ребенок", — сообщил он.

Обстрел Измаила 27 сентября
Российский обстрел Измаила. Фото: t.me/odeskaODA

Враг повредил частные и многоквартирные дома, надворные постройки, здания, автомобили. Известно, что в результате обстрела произошло несколько пожаров, которые уже удалось ликвидировать.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в течение минувших суток атаковали Херсонскую область. В результате обстрела погиб человек.

Также пуски аэробалистических ракет "Кинжал" по Украине были зафиксированы 26 сентября в период с 10:00 до 11:00. По данным Воздушных сил, всего военные РФ выпустили три ракеты в направлении Хмельницкой области.

война Одесская область обстрелы оккупанты Олег Кипер

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