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Атака БпЛА по Одесі — сили оборони розповіли про руйнування

8 квітня 2024 07:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Атака БпЛА по Одесі — сили оборони розповіли про руйнування
Уночі РФ атакувала Одесу ударними дронами. Фото: Сили оборони півдня України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уночі в понеділок, 8 квітня, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України. 

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У результаті ворожої атаки пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Наслідки уточнюються. Від падіння уламків збитого дрона там також пошкоджено АЗС. Люди не постраждали.

Військові зазначили, що ціллю ворога була критична інфраструктура.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько трьох годин.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по сімох баражуючих снарядах: чотири збито на Одещині, два — на Миколаївщині, один — на Кіровоградщині.

Нагадаємо, вночі в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Повітряних Силах ЗС України повідомляли, що місто атакують ворожі БпЛА.

Згодом повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників також оголосили в західних областях.

Одеса
безпілотники
обстріли

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