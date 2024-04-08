Атака БпЛА по Одессе — силы обороны рассказали о разрушениях

Ночью РФ атаковала Одессу ударными дронами. Фото: Силы обороны юга Украины

Ночью в понедельник, 8 апреля, российские террористы в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам Украины. В Одесском районе есть попадание и разрушение.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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В результате вражеской атаки поврежден логистически-транспортный объект. Последствия уточняются. От падения обломков сбитого дрона там также повреждена АЗС. Люди не пострадали.

Военные отметили, что целью неприятеля была критическая инфраструктура.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около трех часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по семи баражирующих снарядах: четыре сбиты в Одесской области, два — в Николаевской, один — в Кировоградской.

Напомним, ночью в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В Воздушных Силах ВС Украины сообщали, что город атакуют вражеские БпЛА.

Впоследствии воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников также была объявлена в западных областях.