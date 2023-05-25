Атака дронами: скільки "Шахедів" збили на півдні

Дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136". Фото: google

Сьогодні ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог вчергове атакував країну дронами-камікадзе. Частину з них збили над Одеською та Миколаївською областями.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Протягом нічної повітряної атаки силами протиповітряної оборони збито 3 дрони-камікадзе типу "Shahed-131/136" над Миколаївщиною і ще 1 над Одещиною. Влучань в зоні відповідальності Сил оборони півдня України не допущено", — йдеться в повідомленні.

Як додали в командуванні, всього з початку застосування російськими військами іранських дронів, Силами оборони півдня України знищено 356 “Shahed-131/136”.

Атака України

Крім атаки півдня сьогодні вночі російські війська атакували й іншу територію України безпілотниками. Зазначається, що силам ППО вдалось збити всі ворожі дрони в українському небі. Росія випустила 36 БпЛА задля атаки критичної інфраструктури та військових обʼєктів у західних областях країни.

Уламки збитого російського безпілотника пошкодили кілька житлових будинків у Дністровському районі Чернівецької області. Також були уражені дві лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше писали, що сьогодні вночі на території України повітряна тривога лунала понад три години. До опівночі Україною почала ширитися повітряна тривога. Мапа України "почервоніла" з південних і північно-центральних областей, а також у Києві та області.

Зазначимо, за подіями російсько-української війни дозволяють слідкувати онлайн кілька інтернет-сервісів. На картах, опублікованих на цих онлайн-ресурсах, в режимі реального часу оновлюються усі бойові дії, а також обстріли росіянами території України. Онлайн-карти, за допомогою яких можна відстежувати усі події російсько-української війни, функціонують на сайтах проєктів DeepState та Liveuamap.