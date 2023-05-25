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Атака дронами: сколько "Шахедов" сбили на юге

25 мая 2023 10:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Атака дронами: сколько "Шахедов" сбили на юге
Дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг в очередной раз атаковал страну дронами-камикадзе. Часть из них была сбита над Одесской и Николаевской областями.

Об этом сообщает ОК "Юг".

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"В течение ночной воздушной атаки силами противовоздушной обороны сбиты 3 дрона-камикадзе типа "Shahed-131/136" над Николаевщиной и еще 1 над Одесчиной. Попаданий в зоне ответственности Сил обороны юга Украины не допущено", — говорится в сообщении.

Как добавили в командовании, всего с начала применения российскими войсками иранских дронов, Силами обороны юга Украины уничтожено 356 "Shahed-131/136".

Атака Украины

Кроме атаки юга, сегодня ночью российские войска атаковали и другую территорию Украины беспилотниками. Отмечается, что силам ПВО удалось сбить все вражеские дроны в украинском небе. Россия выпустила 36 БПЛА для атаки критической инфраструктуры и военных объектов в западных областях страны.

Обломки сбитого российского беспилотника повредили несколько жилых домов в Днестровском районе Черновицкой области. Также были поражены две линии электропередачи.

Напомним, ранее писали, что сегодня ночью на территории Украины воздушная тревога звучала более трех часов. До полуночи по Украине начала распространяться воздушная тревога. Карта Украины покраснела из южных и северо-центральных областей, а также в Киеве и области.

Отметим, что за событиями российско-украинской войны позволяют следить онлайн несколько интернет-сервисов. На картах, опубликованных на этих онлайн ресурсах, в режиме реального времени обновляются все боевые действия, а также обстрелы россиянами территории Украины. Онлайн-карты, с помощью которых можно отслеживать все события русско-украинской войны, функционируют на сайтах проектов DeepState и Liveuamap.

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