Жінка на Одещині постраждала від Шахеда

Людмила Рулєвська. Фото: Бесарабія Інформ

У Рені на Одещині після ворожої атаки в ніч з 12 на 13 лютого від уламка збитого "шахеда" постраждала 51-річна мешканка міста Людмила Рулєвська. Жінці необхідна ще не одна операція.

Про це повідомляє "Бессарабія INFORM".

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Жінка зі своїм чоловіком, а також подружня пара з дітьми на мікроавтобусі виїхали за межі міста в напрямку пропускного пункту "Рені–Джурджулешти", та стали на узбіччі дороги, аби перечекати ворожу атаку. Саме тоді в автівку прилетіли уламки від Шахеда, один з яких влучив їй у ногу. У лікарні констатували відкритий перелом верхньої частини правого стегна зі зміщенням та рвану рану. Одну операцію медики вже зробили, проте її очікує ще декілька втручань.

"Мені дуже оперативно надали в лікарні першу медичну допомогу, зробили операцію, видалили два уламки. Медичний персонал прекрасно до мене відноситься. Ногу мені врятували медики, але болі ще залишились", — каже Людмила.

Жінці надали допомогу від громади у розмірі 10 тисяч гривень, проте вона все одно збирає кошти на лікування.

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