Женщина в Одесской области пострадала от Шахеда

Людмила Рулевская. Фото: Бессарабия Информ

В Рени Одесской области после вражеской атаки в ночь с 12 на 13 февраля от обломка сбитого "шахеда" пострадала 51-летняя жительница города Людмила Рулевская. Женщине необходима еще не одна операция.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

Читайте также:

Как Людмила получила ранения

Женщина со своим мужем, а также супружеская пара с детьми на микроавтобусе выехали за пределы города в направлении пропускного пункта "Рени — Джурджулешты", и стали на обочине дороги, чтобы переждать вражескую атаку. Именно тогда в машину прилетели осколки от "Шахеда", один из которых попал ей в ногу. В больнице констатировали открытый перелом верхней части правого бедра со смещением и рваную рану. Одну операцию медики уже сделали, однако ее ожидает еще несколько вмешательств.

"Мне очень оперативно оказали в больнице первую медицинскую помощь, сделали операцию, удалили два обломка. Медицинский персонал прекрасно ко мне относится. Ногу мне спасли медики, но боли еще остались", — говорит Людмила.

Женщине оказали помощь от громады в размере 10 тысяч гривен, однако она все равно собирает средства на лечение.

Напомним, недавно мы писали про удар по Херсону, когда пострадал полицейский и служебная собака. А также о выплатах раненым военным.