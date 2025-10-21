Мобільні вогневі групи ППО для півдня України

Бійці мобільної вогневої групи. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ України

Ворог постійно атакує дронами, зокрема на південному напрямку. Тому мобільні вогневі групи ППО стають ключовим елементом захисту. Їхня ефективність залежить від регулярного навчання, тренажерів і належного техзабезпечення. Без підготовлених людей навіть найкраща техніка не спрацює.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Вогневі групи

Речник УДА Сергій Братчук підкреслив, що ефективність таких підрозділів залежить насамперед від навчання особового складу. За його словами, в армії використовують власні тренажери, на яких бійці відпрацьовують навички, а потім закріплюють їх під час бойової роботи. Хороша підготовка дозволяє виконувати бойові розпорядження і працювати з різними засобами ураження ворожих цілей.

"Сьогодні мобільні вогневі групи — це передова лінія нашого захисту від дронів. Їхня ефективність напряму залежить від підготовки людей. Ми постійно навчаємо бійців працювати на тренажерах і керувати дронами-перехоплювачами, адже кожен збитий "шахед" — це результат їхньої злагодженої роботи", — зазначив речник УДА.

Протидія дронам

Братчук зазначив, що мобільні вогневі групи мають бути оснащені засобами, які дозволяють уражати ворожі безпілотники та інші цілі. Однак сьогодні, окрім техніки, головне — масштабувати навчання і готувати людей керувати сучасними засобами протидії дронам. Це завдання стоїть в пріоритеті.

Речник також звернув увагу на практичний ефект роботи таких груп: часто саме мобільні підрозділи, які вміють швидко маневрувати і ефективно діяти, за ніч чи день збивають ворожі ударні дрони. Він додав, що в окремих випадках ефективність досягається не лише за рахунок новітніх систем, а й завдяки досвіду й злагодженості особового складу. Братчук наголосив, що робота з дронами-перехоплювачами, крупнокаліберними засобами та іншими засобами ППО потребує і часу, і ресурсів. Тому держава й армія мають приділяти більше уваги підготовці фахівців і матеріально-технічному забезпеченню.

"Потрібно вчитися, вчитися і ще раз вчитися", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни намагаються удосконалити свої ракети, щоб обходити українську ППО. Також ми писали, що командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 13-ї бригади Національної Гвардії України "Хартія" Ігор Райков закликав посилити ППО Києва.