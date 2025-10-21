Видео
Атака дронов на Одесчину — как противостоять врагу

Атака дронов на Одесчину — как противостоять врагу

Дата публикации 21 октября 2025 14:50
обновлено: 14:44
Мобильные огневые группы ПВО для юга Украины
Бойцы мобильной огневой группы. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел Украины

Враг постоянно атакует дронами, в частности на южном направлении. Поэтому мобильные огневые группы ПВО становятся ключевым элементом защиты. Их эффективность зависит от регулярного обучения, тренажеров и надлежащего техобеспечения. Без подготовленных людей даже самая лучшая техника не сработает.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Огневые группы

Представитель УДА Сергей Братчук подчеркнул, что эффективность таких подразделений зависит прежде всего от обучения личного состава. По его словам, в армии используют собственные тренажеры, на которых бойцы отрабатывают навыки, а затем закрепляют их во время боевой работы. Хорошая подготовка позволяет выполнять боевые распоряжения и работать с различными средствами поражения вражеских целей.

"Сегодня мобильные огневые группы — это передовая линия нашей защиты от дронов. Их эффективность напрямую зависит от подготовки людей. Мы постоянно обучаем бойцов работать на тренажерах и управлять дронами-перехватчиками, ведь каждый сбитый "шахед" — это результат их слаженной работы", — отметил спикер УДА.

Противодействие дронам

Братчук отметил, что мобильные огневые группы должны быть оснащены средствами, которые позволяют поражать вражеские беспилотники и другие цели. Однако сегодня, кроме техники, главное — масштабировать обучение и готовить людей управлять современными средствами противодействия дронам. Эта задача стоит в приоритете.

Спикер также обратил внимание на практический эффект работы таких групп: часто именно мобильные подразделения, которые умеют быстро маневрировать и эффективно действовать, за ночь или день сбивают вражеские ударные дроны. Он добавил, что в отдельных случаях эффективность достигается не только за счет новейших систем, но и благодаря опыту и слаженности личного состава. Братчук подчеркнул, что работа с дронами-перехватчиками, крупнокалиберными средствами и другими средствами ПВО требует и времени, и ресурсов. Поэтому государство и армия должны уделять больше внимания подготовке специалистов и материально-техническому обеспечению.

"Нужно учиться, учиться и еще раз учиться", — подытожил он.

Напомним, мы сообщали, что россияне пытаются усовершенствовать свои ракеты, чтобы обходить украинскую ПВО. Также мы писали, что командир взвода беспилотных авиационных комплексов 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия" Игорь Райков призвал усилить ПВО Киева.

Одесса Одесская область Новости Одессы Сергей Братчук ППО
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
