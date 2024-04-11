Атака дронів на Одещину — скільки БпЛА знищили сили ППО

Робота мобільних вогневих груп. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники у ніч проти 11 квітня вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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Кіпер розповів, що під час ворожої атаки сили ППО знищили сім "шахедів" російських військ. Проте, уламки збитих безпілотників спричинили займання на території енергетичного об'єкта.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Наразі відключених від електроенергії абонентів немає", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Олега Кіпера

Нічна атака України 11 квітня — що відомо

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога охопила Україну вночі та вранці в четвер, 11 квітня. Повітряні сили незадовго до цього попереджали про пуски ракет з бомбардувальників Ту-95 мс.

Вибухи лунали у Львівській, Київській, Харківській та Запорізькій областях.

Незадовго міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що окупаційна армія Росії у ніч проти 11 квітня завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджено енергооб'єкти у Харківській, Львівській, Запорізькій та Київській областях.